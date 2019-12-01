Con el Parque Bajío, Michoacán encabeza estrategia nacional de industrialización: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 14:22:21

Morelia, Michoacán, 15 de febrero de 2026.- Con el Parque Bajío, Michoacán se consolida como el estado pionero en la implementación de la estrategia nacional de industrialización que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“Es un paso decisivo hacia la transformación económica del país y, en la entidad, asumimos con responsabilidad este llamado de parte de la presidenta para impulsar el desarrollo”, detalló el mandatario estatal.

Subrayó que el Parque Bajío no es solo una zona industrial, sino el segundo polo de desarrollo más grande de México, con una extensión de 342 hectáreas, con lo cual se posiciona a Michoacán como un referente de esta nueva etapa económica.

Recordó que el pasado 30 de enero se entregaron a Grupo Herso y a Citelis las dos primeras áreas del Parque Bajío, ubicado en el municipio de Zinapécuaro, donde desarrollarán obras de infraestructura con una inversión superior a los 6 mil 300 millones de pesos.

Ramírez Bedolla expuso que el parque ofrece una infraestructura robusta diseñada para las exigencias del comercio global, al contar con disponibilidad garantizada de recursos hídricos, suministro suficiente de gas natural y acceso a energía eléctrica limpia para las empresas que buscan cumplir con estándares ambientales internacionales, así como una ubicación privilegiada por su cercanía al Aeropuerto Internacional de Morelia y a la red ferroviaria.