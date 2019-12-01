Con educación transformamos vidas y abrimos caminos de paz para Michoacán: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 14:19:02
Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2025.- El diputado Juan Carlos Barragán destacó que la educación es el pilar del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, por lo que continuará impulsando el programa Échale una Mano a las Escuelas, que ya ha rehabilitado más de 950 planteles en comunidades, tenencias y colonias de Morelia.

Barragán señaló que el Plan Michoacán establece que la pacificación inicia garantizando derechos como la educación digna, el acceso a oportunidades y el fortalecimiento de las familias desde la puerta de su casa hacia adentro.

“La paz se construye desde las aulas. Cuando una niña o un niño estudia en un espacio digno, crecemos como comunidad”, afirmó.

En un recorrido por diversas escuelas, el legislador reiteró que trabajará en territorio para seguir fortaleciendo las escuelas y respaldando las acciones educativas que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Con educación transformamos vidas y abrimos caminos de paz para Michoacán”, concluyó.

