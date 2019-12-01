Con drones, unidades blindadas y tecnología, entra en acción el nuevo GOE en Michoacán: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 11:05:43

Morelia, Michoacán, 6 de octubre de 2026.- En Michoacán avanza el combate frontal a delitos de alto impacto con la puesta en marcha del nuevo Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Guardia Civil, integrado por más de 100 mujeres y hombres capacitados para el desarrollo de acciones operativas, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Detalló que este agrupamiento de la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con armamento, aeronaves, vehículos blindados y herramientas avanzadas que incrementan de manera significativa su capacidad de respuesta, incluyendo drones, sistemas antidrones, artefactos de visión nocturna y miras láser.

Ramírez Bedolla detalló que la implementación de esta estrategia de seguridad ha permitido que, durante el mes de septiembre, se hayan detenido y presentado ante la Fiscalía a más de 400 personas relacionadas con hechos delictuosos.

Refirió que en este avance destaca la participación activa del GOE de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes ejecutan trabajos especializados para disminuir la incidencia delictiva.

Asimismo, el gobernador indicó que los agentes que conforman este nuevo agrupamiento han recibido capacitación internacional especializada con el objetivo de optimizar su desempeño en el campo operativo y fortalecer la tranquilidad en la entidad.