Con despliegue por aire y tierra, conmemora Michoacán el 261 aniversario de José María Morelos y Pavón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 14:31:55

Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2026.- En un ambiente de fiesta patria y unidad familiar, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, presenció el tradicional desfile cívico-militar conmemorativo por el 261 Aniversario del Natalicio de Don José María Morelos y Pavón, destacado michoacano que heredó a la nación un legado de principios, libertad y las bases del México moderno.

Durante el recorrido por el Centro Histórico de la capital michoacana, miles de familias se congregaron a lo largo de la avenida Madero para disfrutar del paso de los contingentes.

El público entre aplausos reconoció la participación de escuelas de diversos niveles educativos, así como el despliegue de las diferentes corporaciones de seguridad y fuerzas armadas que resguardan a la población.

El parte de novedades se realizó a cargo de Francisco Mendoza Velázquez, comandante de la columna del desfile y del 12° Batallón de Infantería, dando cuenta de dos banderas de guerra, 93 banderas, 82 guiones, 177 banderines, 447 estandartes, 709 integrantes de las tres Fuerzas Armadas, tres aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, 45 soldados y seis mujeres voluntarias del Servicio Militar Nacional.

Además de 153 charros, 8 mil 857 participantes de diferentes instituciones civiles, tres helicópteros, 170 vehículos terrestres, incluida una unidad del nuevo sistema de transporte Morebús, 48 motocicletas, 31 bicicletas, cuatro embarcaciones, 632 caballos y 24 canes.

La conmemoración concluyó con un saldo blanco y un ambiente festivo que reafirma la identidad y el orgullo de las y los michoacanos hacia el Siervo de la Nación.