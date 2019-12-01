Con Claudia Sheinbaum, Michoacán avanza hacia la paz: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, a 3 de julio de 2026.– Michoacán avanza en una ruta de transformación, justicia y paz con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el trabajo coordinado del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó Gaby Molina Aguilar aspirante a ser Coordinadora Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía.

Con resultados tangibles que el pueblo de Michoacán agradece presidenta de México, dio a conocer los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia a través de becas para todos los niveles escolares, certeza salarial para el magisterio y la garantía de ciclos escolares continuos.

Molina Aguilar destacó que hoy la presidenta rememoró su estancia universitaria de investigación en Cheranástico al decir: “Quizá pensé, equivocadamente, que yo venía a enseñar; la verdad es que quien aprendió fui yo, del pueblo purépecha”, como una muestra más del cariño que le tiene a Michoacán, al que calificó de extraordinario y maravilloso.

Con ese compromiso, la presidenta ha enfocado el objetivo del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en erradicar la extorsión, al señalar que se trata de una de las principales demandas de la población en la entidad, instruyendo a las autoridades federales a coordinar y concentrar los esfuerzos para combatir este delito, el cual afecta tanto a ciudadanos como a sectores productivos del estado, destacó Gaby Molina.

Además de los avances en los 12 ejes del Plan Michoacán, que benefician a 4 millones 742 mil 846 personas, y las becas que se entregan a los estudiantes de todos los niveles educativos de Michoacán, a través de la Beca Rita Cetina, Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra.