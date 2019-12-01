Con Claudia Sheinbaum, la transformación se convierte en vivienda, oportunidades y justicia para las mujeres de Michoacán: Fabiola Alanís

Morelia, Mich., a 26 de octubre de 2026.- La gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por Michoacán confirma que el compromiso con el pueblo se demuestra con hechos, afirmó Fabiola Alanís, al destacar la entrega

de viviendas en Morelia y el cumplimiento de la meta de 56 mil 500 créditos a la palabra para mujeres de la entidad, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La morenista subrayó que la entrega de 931 viviendas en el fraccionamiento Katania forma parte de una estrategia que contempla más de 82 mil casas para Michoacán, mediante el trabajo coordinado del Infonavit, Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda.

A ello se suman 5 mil 514 créditos para mejoramiento de vivienda, más de 104 mil reestructuraciones de créditos y la meta de entregar 20 mil escrituras, acciones que buscan ampliar el acceso a un patrimonio digno y dar certeza a miles de familias.

Fabiola Alanís también resaltó la conclusión de la entrega de 56 mil 500 créditos a la palabra de FINABIEN para mujeres michoacanas, financiamientos sin intereses destinados a iniciar o fortalecer pequeños negocios.

Señaló que esta medida reconoce el trabajo y la capacidad de las mujeres para generar ingresos, sostener a sus familias y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

“El cariño de la presidenta Claudia Sheinbaum por Michoacán se demuestra con hechos. La vivienda digna, el respaldo a las mujeres y las oportunidades para salir adelante son justicia para el pueblo. Esa es la diferencia de un gobierno que pone en el centro a las personas y entiende que el bienestar debe llegar a quienes durante mucho tiempo fueron olvidados”, expresó.

Finalmente, destacó que el Plan Michoacán articula acciones de vivienda, bienestar, educación, salud y desarrollo comunitario para atender las necesidades de la población y fortalecer la paz desde sus causas. Sostuvo

que la transformación significa garantizar derechos y construir mejores condiciones de vida para las familias michoacanas.