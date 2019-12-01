Con capacitación y tecnología, se avanza en la certificación de penales michoacanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 15:34:16

Colorado, Estados Unidos, 2 de septiembre de 2025.- Para avanzar en el proceso de certificación internacional de sus centros penitenciarios, personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario de Michoacán adquirió nuevas herramientas durante el 155 Congreso de la American Correctional Association (ACA), celebrado en Denver, Colorado.

El coordinador del Sistema Penitenciario, Elías Sánchez García, informó que el personal asistió a cursos especializados durante cinco días, con la finalidad de fortalecer la operación institucional. Los conocimientos adquiridos se implementarán en los 11 penales del estado para ofrecer procesos más profesionales y humanizados.

También visitaron la Exposición ACA, donde conocieron de primera mano las nuevas tecnologías y avances en materia penitenciaria, herramientas fundamentales para elevar los estándares de calidad y eficiencia en los centros penitenciarios de la entidad.

Con estas acciones, la Coordinación del Sistema Penitenciario, reafirma su compromiso de avanzar hacia la certificación de los penales de Michoacán y consolidar un modelo sólido, seguro y alineado a las mejores prácticas y cumplimiento de estándares.