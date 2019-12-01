Con agentes bilingües, refuerza Michoacán atención al turismo internacional

Morelia, Michoacán, a 7 de enero 2026.- El agrupamiento Turístico suma a sus filas especialistas en inglés, francés, purépecha, tzotzil y Lengua de Señas Mexicana, ello con el fin de ofrecer una atención de calidad y proximidad a los visitantes extranjeros y personas que lo requieran.

Este agrupamiento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tiene como objetivo generar proximidad con turistas nacionales y extranjeros en los principales puntos de interés. Sus elementos están capacitados para ofrecer orientación, seguridad y apoyo en emergencias, con una formación que prioriza el trato directo y el conocimiento de la riqueza cultural del estado para garantizar una experiencia positiva a los visitantes.

Con un despliegue de más de 66 oficiales, el Agrupamiento Turístico brinda atención prioritaria a los visitantes durante todo el año. Actualmente, mantiene presencia operativa en las festividades de cierre de año y Día de Reyes, garantizando seguridad y orientación en los puntos de mayor afluencia.

De igual manera, esta fuerza policial participa en fechas emblemáticas como la Noche de Muertos en el lago de Pátzcuaro; la temporada de la Mariposa Monarca en el Oriente; los festivales de Globos de Cantoya en Pátzcuaro y Paracho; los Kurpites en Nuevo San Juan Parangaricutiro; el Centro Histórico de Morelia y la K’uinchekua en Tzintzuntzan.

Asimismo, el Agrupamiento Turístico de la Guardia Civil destaca por su inclusión y especialización, al contar con elementos capacitados en francés, purépecha, tzotzil y Lengua de Señas Mexicana (LSM), garantizando así una atención integral y bilingüe para todos los visitantes.