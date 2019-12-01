Con Échale una Mano a las Escuelas, preparamos el regreso a clases en mejores condiciones: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 12:39:31

Morelia, Michoacán, a 18 de agosto de 2025.- El diputado local Juan Carlos Barragán destacó que, a través del programa Échale una Mano a las Escuelas, ya se han atendido 900 espacios educativos en Morelia, con el objetivo de que niñas, niños y jóvenes regresen a clases en instalaciones más dignas y seguras.

“Con Échale una Mano a las Escuelas nos estamos alistando para que las y los estudiantes tengan mejores condiciones al iniciar el ciclo escolar. Porque cuando cuidamos nuestros espacios educativos, fortalecemos el futuro de Morelia”, expresó Barragán.

El legislador señaló que la educación es el corazón de la Cuarta Transformación, pues no solo impulsa el desarrollo de las nuevas generaciones, sino que también fortalece la vida comunitaria y el tejido social.

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la educación, porque sabemos que invertir en ella es invertir en el futuro de nuestras hijas e hijos. Seguiremos trabajando para que cada plantel de Morelia tenga espacios dignos”, aseguró.

Finalmente, Barragán llamó a madres, padres de familia y docentes a sumarse a este esfuerzo colectivo para seguir mejorando las condiciones de las escuelas y garantizar un regreso a clases con más seguridad y esperanza.