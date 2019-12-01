Con 8.2 millones de árboles plantados, reforestación registra 86% de avance: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 18:44:33

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto de 2025.- Con la plantación de 8.2 millones de árboles en diversas regiones de la entidad, Michoacán registra un 86 por ciento de avance en reforestación, en un total de 14 mil 300 hectáreas, así lo dio a conocer el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Explicó que la meta proyectada para el 5 de septiembre es de 9.1 millones de árboles para 15 mil 100 hectáreas, destinados principalmente para Áreas Naturales Protegidas (ANP) y zonas afectadas por incendios forestales.

Ramírez Bedolla puntualizó que, dentro del Plan Pátzcuaro, son 2.25 millones de árboles los que han plantado en 3 mil 375 hectáreas, como parte de las acciones de recuperación del lago, proyectándose que para el 5 de septiembre se llegaría a alrededor de 2.8 millones plantas reforestadas.

Mientras que el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez, refirió que el Gobierno estatal produjo 10 millones de plantas, de los cuales, el 79 por ciento fue para bosques templados, el 18 por ciento para zonas tropicales y un tres por ciento para zonas riparias.

El titular de la dependencia mencionó que adicional a estos árboles producidos por el Gobierno de Michoacán, se recibió la donación de 3 millones de plantas por parte de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural del Gobierno de la Ciudad de México.

Asimismo, mencionó que al 21 de agosto se han dispersado 250 mil semillas por dron en 50 hectáreas, las cuales cuentan con proceso pregerminativo, trabajos que se han llevado a cabo en municipios como Morelia, Uruapan, Zamora, Zacapu, Hidalgo, Paracho, Turicato, Pajacuarán, Erongarícuaro, Tzintzuntzan y Quiroga.