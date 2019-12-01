Con 789.9 mdp arranca Bedolla obra del cuarto segmento del segundo anillo periférico de Morelia

Tarímbaro, Michoacán, 5 de noviembre de 2025.- Con una inversión estatal de 789.9 millones de pesos, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla arrancó la construcción del cuarto segmento del segundo anillo periférico que beneficiará a más de 800 mil habitantes de 30 fraccionamientos, colonias, tenencias y localidades de Morelia, Charo, Tarímbaro y Álvaro Obregón.

El mandatario detalló que el cuarto segmento de 17.9 kilómetros se recorrerá en 5.2 minutos para conectar de manera rápida y segura de El Cuitzillo a Ciudad Salud, o conducir al Aeropuerto Internacional de Morelia, lo que contribuirá a ordenar el desarrollo urbano de la zona conurbada de la capital michoacana.

“El desarrollo se construye con varios elementos, uno de ellos es el buen manejo de las finanzas públicas”, señaló Ramírez Bedolla, al destacar que esto permite impulsar megaobras de esta magnificad, para mejorar la calidad de vida de las familias que viven alejadas de sus centros de trabajo, escuelas y servicios.

Reportó que actualmente se construyen los segmentos uno, cuatro y cinco del segundo anillo periférico de Morelia, que en conjunto suman 51.3 kilómetros con una inversión estatal de 2 mil 591 millones de pesos, sin necesidad de generar deuda pública.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, informó al gobernador que la construcción del cuarto segmento registra un avance del 24 por ciento, con la proyección de concluirse el próximo año, lo que beneficiará a cerca de 6 mil vehículos que diariamente transitan por la zona.

Acompañaron al gobernador, el presidente en Michoacán de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Alejandro Vargas; los alcaldes de Morelia y Tarímbaro, Alfonso Martínez y Eric Gaona, respectivamente; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado, Roberto Santillán; el diputado local, Baltazar Gaona; entre otras autoridades estatales y municipales, y legisladores.