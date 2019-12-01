Con 70 % de avance, la nueva secundaria de Villas del Pedregal está casi lista: SCOP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 08:49:09
Morelia, Michoacán, 26 de agosto de 2025.- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) reporta un avance del 70 por ciento en la construcción de la primera etapa de la escuela secundaria técnica del fraccionamiento Villas del Pedregal en Morelia, para beneficio de 800 estudiantes.

Por medio de la Dirección de Infraestructura Educativa de la SCOP, se avanza en la construcción de dos edificios de ocho aulas cada uno, uno de un nivel con dos aulas y laboratorio, así como un módulo de baños para niños, niñas y personas con discapacidad, área de comedor con techumbre y una cooperativa.

También habrá una cancha de usos múltiples y plaza cívica con arcotecho, así como andadores, en un total de 4 mil 220 metros cuadrados de superficie. Mientras que en el exterior, el espacio de acceso se distribuirá en una plaza que contará con estacionamiento y jardineras, barda perimetral, malla ciclónica y pórtico. 

Con la construcción de la secundaria técnica de Villas del Pedregal, uno de los asentamientos humanos más grandes de Latinoamérica, la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla procura condiciones dignas y adecuadas para sus estudiantes y docentes.

Noventa Grados
