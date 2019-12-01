Con 25 obras se comprobó que se puede construir sin deuda en Michoacán: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, a 16 de marzo del 2026.- Con 25 obras concluidas o con avances superiores al 80 por ciento, el gobierno de Michoacán ha dejado claro que para construir no es necesario contratar deuda a largo plazo, manifestó Luis Navarro García, secretario de Finanzas y Administración (SFA) en la entidad; recalcó que tan solo la inversión de obra multianual fueron 11 mil 560 millones de pesos (mdp).

En el marco de la firma del Decreto de Reforma Constitucional No Más Deuda, el encargado de las arcas estatales detalló que entre estas obras se contemplan 680 kilómetros de mantenimiento a la red carretera; cuatro puentes o distribuidores viales en Morelia y Uruapan; el Boulevard Martí Mercado en La Piedad y Primer segmento del Segundo Anillo Periférico de Morelia; Teleféricos para Uruapan y Morelia; infraestructura hidráulica y saneamiento del Río Duero.

“Con una administración responsable de los recursos, el uso de créditos de corto plazo, la ejecución de obra multilanual y los demás fondos federales, Michoacán demuestra que sí es posible invertir sin comprometer al Estado con deuda de largo plazo”.

Luis Navarro recalcó que se recibieron más de 45 mil millones de pesos en deuda pública dividida en 12 mil 86 millones de pesos (mdp) de deuda a proveedores; 19 mil 592 mdp bancos; 11 mil 690 terceros institucionales; y dos mil 103 mdp en nóminas a trabajadores de la educación, salud, seguridad, incluso al congreso local.

Pero hasta ahora se cubrieron ya adeudos por más de 12 mil 320 millones de pesos: cinco mil 649 mdp de deuda a proveedores; cuatro mil 565 mdp con terceros institucionales como SAT, IMSS, Infonavit, Pensiones; dos mil 103 mdp de nóminas.

Agregó que iniciativas como cerrar el flujo de efectivo en las cajas de Finanzas, en las oficinas de rentas; además de la implementación del gobierno digital, que ya permite realizar al menos mil tres trámites a través de internet, mínimo con un trámite en cada dependencia del Ejecutivo estatal.