Comunidades indígenas desconocen el proceso judicial : CSIM

Morelia, Michoacán, a 19 febrero del 2025.- En comunidades Indígenas de Michoacán nula información sobre la elección del Proceso Judicial, señaló Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena, quien advirtió que cada localidad determinará si permiten o no instalación de casillas en los distritos.

En entrevista con diversos medios de comunicación, apuntó que no existe representación de dicho sector de la población en el PJ y tampoco hubo registro para participar en las elecciones de jueces y magistrados.

"En las comunidades la gran mayoría no están enterados del proceso judicial en sus particularidades, ni de los candidatos.... Consideramos que no hay representatividad porque las comunidades, los que están preocupados no es tanto por elegir a los nuevos jueces, sino por el reconocimiento de su propio sistema de justicia", apuntó Ulianov Guzmán quien no descartó que exista poca participación en las urnas por parte de las comunidades Indígenas.

El representante de CSIM, recordó que las comunidades indígenas cuentan con más de 200 jueces comunales que no son reconocidos, tema que dijo no fué abordado en la reforma judicial.

"Algunos de los jueces comunales o menores, algunos resuelven hasta 300 casos por año y vemos por ejemplo que los juzgados comunales el que esta en Uruapan o el que esta en Aquila, resuelven 20 casos por año, entonces son totalmente inoperantes, eso es lo que nos preocupa más a nosotros que se nos reconozca nuestro propio sistema de justicia", apuntó Pavel Ulianov, quien informó que hasta el momento no han tenido acercamiento con los órganos electorales para tratar el tema de colocación de casillas.