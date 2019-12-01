Comunidad indígena de Santo Tomás decide autogobernarse mediante consulta realizada por el IEM

Chilchota, Michoacán, a 15 de noviembre de 2026.- En reconocimiento y respeto al derecho de libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), a través de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas (CEAPI), realizó una consulta previa, libre e informada en la comunidad indígena de Santo Tomás, municipio de Chilchota.

El ejercicio de participación comunitaria tuvo como propósito conocer la voluntad de sus habitantes respecto a la elección de sus propias autoridades y la administración directa de los recursos públicos que les corresponden como comunidad indígena.

Tras el registro de las y los participantes, se desarrolló la fase informativa, a cargo de la Consejera Electoral Sandra Nalleli Rangel Jiménez, quien explicó los alcances, derechos, responsabilidades y obligaciones que implica ejercer el autogobierno y administrar directamente sus recursos presupuestales.

Posteriormente, durante la fase consultiva, se planteó en lengua purépecha la siguiente pregunta, cuya traducción aproximada al español fue:

¿Desean elegir a sus autoridades y administrar directamente los recursos públicos que les corresponden como comunidad indígena?

Con 260 votos a favor y 207 en contra, la comunidad se pronunció a favor de ejercer el autogobierno y administrar directamente sus recursos públicos.

A través de estos ejercicios de participación comunitaria, el IEM fortalece el respeto a los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán, así como el reconocimiento de sus propias formas de organización y gobierno.