Comunidad indígena de Patamban decide ejercer su derecho al autogobierno mediante consulta realizada por el IEM

Tangancícuaro, Michoacán, a 15 de noviembre de 2026.- En respeto al derecho de libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), a través de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas (CEAPI), realizó una consulta previa, libre e informada en la comunidad indígena de Patamban, municipio de Tangancícuaro.

La consulta tuvo como finalidad conocer la voluntad de las y los habitantes de la comunidad respecto al ejercicio del autogobierno y la administración directa de sus recursos presupuestales.

Tras el registro de las y los participantes, se desarrolló la fase informativa, encabezada por la Consejera Electoral Carol Berenice Arellano Rangel, presidenta de la CEAPI, y el Consejero Electoral Jorge Luis Hernández Altamirano, integrante de la Comisión, quienes brindaron información sobre los alcances, derechos, responsabilidades y obligaciones que implica esta forma de gobierno comunitario.

Posteriormente, durante la fase consultiva, se planteó a las y los habitantes la siguiente pregunta:

¿Están de acuerdo con autogobernarse mediante el ejercicio del presupuesto directo, una vez que la comunidad haya cumplido con los requerimientos y trámites fiscales necesarios para recibirlo?

Con 340 votos a favor y 130 en contra, la comunidad manifestó su voluntad de ejercer el autogobierno mediante la administración directa de sus recursos presupuestales.



Con estos ejercicios de participación comunitaria, el IEM contribuye al reconocimiento, respeto y fortalecimiento de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán.