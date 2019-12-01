Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 12:54:30

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre del 2026.- Las comparecencias de las 38 personas registradas para aspirar a la titularidad de la Fiscalía General del Estado comenzarán este jueves a las 9:00 horas, confirmó Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán.

La legisladora morenista detalló que la Comisión de Justicia tiene previstas tres jornadas iniciales para entrevistar a las y los aspirantes, aunque no descartó programar más si es necesario. Las actividades se realizarán entre este jueves, y la próxima semana.

Durante las comparecencias, la comisión revisará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, aplicará un cuestionario y escuchará la exposición de un proyecto sobre la Fiscalía y el plan de trabajo que cada perfil propone. Una vez concluidas las entrevistas, la Comisión de Justicia evaluará los perfiles y determinará cuáles integrarán la lista de 10 que se enviará al Ejecutivo estatal.

Posteriormente, el Ejecutivo regresará una terna al Congreso para que el pleno elija a la persona que encabezará la Fiscalía General del Estado.

Bugarini previó que el proceso podría extenderse alrededor de tres semanas. La presidenta de la Jucopo sostuvo que las entrevistas serán "abiertas y transparentes".

Señaló que cualquier diputada o diputado podrá asistir a las sesiones de la comisión y participar, conforme a sus atribuciones.

Ante cuestionamientos sobre posibles acuerdos privados o injerencias externas en la selección, Bugarini Torres aseguró que la decisión corresponde al Poder Legislativo y que las y los diputados deberán elegir con base en los requisitos de la convocatoria y en el perfil necesario para fortalecer la Fiscalía.

Sobre la residencia de quienes aspiran al cargo, indicó que la convocatoria establece condiciones para participar y que, más allá del lugar de origen, se buscará a una persona capaz de atender las demandas de la población michoacana.