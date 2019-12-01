Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán recibe los 121 informes trimestrales municipales y de concejos indígenas

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre de 2025.- La Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán informó que recibió 121 informes de la Cuenta Pública correspondientes al tercer trimestre de este año, de los cuales 113 pertenecen a los ayuntamientos y 8 a concejos indígenas, cumpliendo así con los plazos establecidos por la normativa vigente.

El presidente de la Comisión Inspectora, diputado Baltazar Gaona García, destacó la importancia de que todas las autoridades municipales cumplan con su responsabilidad administrativa, al señalar que “es una buena noticia que los 113 ayuntamientos y los 8 concejos indígenas hayan entregado en tiempo y forma sus informes trimestrales; ello refleja compromiso con la transparencia y con el uso responsable de los recursos públicos.”

Gaona García subrayó que la entrega oportuna de estos informes permite fortalecer el trabajo de fiscalización que realiza el Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior de Michoacán, además de abonar a la confianza ciudadana en las instituciones.

“Cada informe es una muestra de rendición de cuentas que nos ayuda a supervisar cómo se invierte el dinero del pueblo y a garantizar que se aplique conforme a la ley”, añadió.

El legislador del Partido del Trabajo explicó que la Comisión Inspectora mantiene un trabajo constante de análisis y revisión de la información entregada por los gobiernos locales, con el fin de detectar posibles observaciones y promover las acciones correctivas necesarias.

Finalmente, Baltazar Gaona reconoció el esfuerzo de las administraciones municipales, en especial de los concejos indígenas, que pese a sus limitaciones técnicas y presupuestales, cumplieron con la normatividad establecida. “Reconocemos el compromiso de los concejos indígenas que, al igual que los ayuntamientos, están cumpliendo con su deber institucional”, concluyó.