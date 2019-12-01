Comisión Fílmica presenta a Morelia como el “corazón del cine” en la FITUR 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 15:32:07

Madrid, España, a 23 de enero de 2026.- El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de su Secretaría de Cultura (SeCultura) y la Comisión Fílmica, continúa proyectando la ciudad a nivel internacional con una destacada participación en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España.

En este marco, la titular de SeCultura Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, sostuvo un importante encuentro con el presidente de la Spain Film Commission, Juan Manuel Guimeráns Rubio, además de encabezar la ponencia “Morelia, el corazón del cine” dentro del espacio “Fitur Screen”, donde se resaltaron las ventajas competitivas que ofrece la ciudad como destino ideal para producciones audiovisuales.

Chávez Alcaraz subrayó que la posición geográfica privilegiada de la capital michoacana, ubicada en el corazón de México, la convierte en un punto estratégico clave para cualquier producción.

Asimismo, destacó su conectividad terrestre y aérea, costos de producción reducidos, entornos seguros, talento humano local altamente capacitado y una amplia diversidad de estilos arquitectónicos y entornos naturales para locaciones.

“En los últimos años, Morelia ha albergado más de 40 producciones entre largometrajes, series y cortometrajes de alto nivel. Entre los casos más destacados se encuentra El viaje de Luciano, así como proyectos impulsados por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), plataformas como Netflix, productoras mexicanas y universidades locales”, señaló.

La secretaria de Cultura también resaltó que uno de los principales atractivos que se impulsan desde la Comisión Fílmica de Morelia es el sistema de “soft rebates” (incentivos económicos indirectos), el cual permite reducir los costos de producción entre un 25 y 45 por ciento, además de facilitar servicios, permisos, locaciones y vinculación institucional.

La encargada de la política cultural municipal invitó a productoras, fondos y profesionales del cine a generar coproducciones sostenibles y de alto impacto artístico en la ciudad, reafirmando su compromiso de posicionar a Morelia como un polo estratégico para la producción audiovisual nacional e internacional.

El Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con el impulso a la industria audiovisual como motor cultural, creativo y económico para seguir consolidando la mejor ciudad para vivir.