Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso de Michoacán reconoce a bomberos del estado

Morelia, Michoacán; a 22 de agosto de 2025.- Como un reconocimiento al valor, dedicación y sacrificio de quienes arriesgan sus vidas para proteger a la comunidad, la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la 76 Legislatura, que preside el diputado Vicente Gómez Núñez, realizó una ceremonia conmemorativa al cuerpo de Bomberos de Protección Civil del Estado.

En el marco del Día del Bombero, la Comisión en mención, con la presencia de la diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres, los diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, Grecia Aguilar Mercado; así como, el coordinador de Protección Civil del Estado, Amuravi Ramírez Cisneros, y Luis Fernando de los Santos Silva, Jefe de Departamento de Bomberos, entregaron una medalla a los representantes de los cuerpos de bomberos de Michoacán.

Al dar la bienvenida, la diputada Bugarini Torres, subrayó que esta conmemoración obliga a reconocer que las políticas públicas en materia de seguridad y protección civil no pueden limitarse a los discursos honoríficos; deben traducirse en marcos normativos sólidos, presupuestos responsables y acciones coordinadas.

“Los bomberos, requieren infraestructura moderna, equipos de seguridad homologados, reconocimiento social y jurídico que se traduzca en mejores condiciones laborales; no se trata únicamente de agradecer su entrega, sino de dignificarla a través de un marco integral de protección social y profesionalización continua”, manifestó al refrendar el compromiso que tiene la 76 Legislatura con la protección civil de la entidad.

En este sentido, el diputado Vicente Gómez, presidente de la Comisión impulsora del evento, precisó que los cuerpos de bomberos mexicanos se convirtieron en instituciones clave para la seguridad pública, “no solo se dedican a extinguir incendios, sino que también son fundamentales en la respuesta a emergencias, rescates en accidentes de tránsito, desastres naturales y muchas otras situaciones críticas”, dijo.

Asimismo, recordó que la Comisión de Seguridad presentó un dictamen que fue aprobado por el Pleno del Congreso para reconocer en la Ley de Protección Civil de Michoacán la importancia que tiene la figura del bombero en la comunidad, así como brindar certidumbre jurídica a su labor.

“Nuestro compromiso es seguir trabajando para que desde el ámbito que nos ocupa, los cuerpos de seguridad cuenten con la normativa que les permitan realizar una adecuada función en beneficio de la población”, refrendó el legislador.

Por su parte el Coordinador de Protección Civil del Estado, Amuravi Ramírez, agradeció este tipo de celebración que por primera vez realiza el Poder Legislativo, para reconocer el valor, la entrega y la vocación de quienes han hecho del servicio su misión de vida como son los bomberos de Michoacán.

Finalmente, el titular de Protección Civil, solicitó a las y los legisladores declarar el 22 de agosto como el “Día Estatal del Bombero en Michoacán”, lo que a decir del coordinador, sería un paso para seguir impulsando la dignificación del personal técnico.

Cabe destacar que se contó con la presencia de Alejandro Fuerte, presidente municipal de Tacámbaro; Juan Gamiño, presidente del municipio de Madero; Carlos Gamiño, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción; Adrián Moreno Ortega, representación de la Fiscalía General del Estado; José Luna Delgado, Coordinador General de la Licenciatura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.