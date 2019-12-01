Comienzan a circular nuevos autobuses de Uruapan: Gladyz Butanda

Uruapan, Michoacán, 12 de diciembre de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, informó que, a partir de este viernes 12 de diciembre, comenzará la integración gradual a la circulación de las nuevas unidades de transporte público en Uruapan.

La funcionaria estatal dio a conocer que la totalidad de las unidades se encuentra en el municipio, donde están pasado por los últimos procesos de revisión mecánica y técnica vehicular de rutina, además de las pruebas de transmisión de videovigilancia de cada uno de los equipamientos, así como la realización de los trámites vehiculares correspondientes para garantizar que ingresen al servicio en óptimas condiciones.

Gladyz Butanda señaló que: “estamos dando seguimiento a la indicación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y acelerando los trámites necesarios que la normativa marca para que una vez concluidos estos procesos, las y los usuarios puedan utilizar las nuevas unidades en servicio ordinario”.

Finalmente, puntualizó además que los equipos de prepago se activarán el próximo año y que las tarjetas para su uso podrán recargarse en tiendas de conveniencia, tal y como se había anunciado hace unos días.