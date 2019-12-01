Comercio queretano se vio afectado ante lluvias atípicas del fin de semana: Canacope

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 19:13:12

Santiago Querétaro, Querétaro, a 25 de agosto de 2025.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en Querétaro, Eduardo Chávez Hidalgo informó que las lluvias del fin de semana afectaron a 50 negocios en Querétaro, principalmente en la zona metropolitana.

Reconoció que los negocios fueron afectados por inundaciones en las zonas del Centro Histórico, San Pedro Mártir, Peñuelas y Casa Blanca, por lo que pidió a los comerciantes y la población en general tomar medidas preventivas ante las lluvias.

“Exhortamos obviamente a todos nuestros afiliados a estar alerta y obviamente a no dejar pasar por alto o no minimizar estos impactos por parte de las lluvias”, dijo.

Reconoció que la declaratoria de emergencia por lluvias, emitira por parte del municipio y del estado, es importante tomar medidas preventivas para evitar riesgos, por lo cual, la Cámara de sumará a las medidas contempladas para evita abrir negocios que se encuentren en zona de riesgo, así como a las labores para apoyar a las familias afectadas.

“Me solidarizo con la presidencia municipal (de Querétaro), así como con el gobernador (Mauricio Kuri González) y ponemos a disposición todas y cada una de las herramientas necesarias para poder llevar a cabo el contacto directo con nuestros afiliados”.