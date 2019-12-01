Colosio Riojas explica por qué decidió entrar a la política pese a jurar que nunca lo haría

Colosio Riojas explica por qué decidió entrar a la política pese a jurar que nunca lo haría
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 17:27:43
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Ciudad de México, 22 de octubre de 2026.- El senador Luis Donaldo Colosio Riojas contó que durante más de 20 años aseguró que nunca se dedicaría a la política, pero el nacimiento de sus hijos y las fallas que veía en otros políticos lo hicieron cambiar de opinión.

El legislador explicó que convertirse en padre le hizo ver la vida de otra manera y pensar más en el futuro de sus hijos. Esto lo llevó a considerar que podía hacer algo para mejorar las cosas, en lugar de mantenerse alejado de la política.

Colosio Riojas también reconoció que ver los errores de algunos legisladores, alcaldes y gobernadores lo hizo pensar que él también podía ocupar un cargo público y hacer un buen trabajo, aunque no tuviera todas las respuestas.

“Quizás no soy la gran solución, pero mejor que ese sí lo puedo hacer”, comentó al explicar una de las ideas que lo motivaron a entrar a la política.

Finalmente, señaló que seguirá en este camino mientras conserve esa convicción. “El día que ese sentimiento cambie, me retiro, pero como no ha cambiado, pues aquí sigo”, expresó.

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