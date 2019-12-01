Colosio Riojas busca prohibir propaganda partidista en programas sociales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 16:52:04

Querétaro, Qro., 15 de octubre de 2026.- El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, presentó en el Congreso de Querétaro una iniciativa para evitar que los programas sociales se utilicen con fines políticos o para promover a partidos y funcionarios.

Querétaro es el primer estado donde impulsa esta propuesta, que busca modificar la Ley de Desarrollo Social para impedir que los apoyos incluyan logotipos, colores o frases relacionadas con algún partido político o funcionario.

La iniciativa también busca proteger los datos de las personas beneficiarias y evitar que se les condicione la entrega de apoyos, como pensiones y becas, a cambio de su voto.

Durante su visita, Colosio Riojas señaló que los programas sociales son un derecho de la ciudadanía y no un favor de los gobiernos o partidos políticos.

Además, explicó que varios legisladores de Movimiento Ciudadano llevarán esta propuesta a los congresos estatales del país, luego de haberla presentado ante el Senado de la República.

El senador afirmó que el objetivo es evitar que los apoyos se utilicen para obtener beneficios políticos y garantizar que lleguen a las personas que los necesitan, sin importar su preferencia partidista.