Colegio de Morelia abre inscripciones para "Verano de Campeon@s CM 2026"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 13:42:04

Morelia, Michoacán; 03 de julio de 2026.- Como parte de la oferta de cursos de verano que impulsa el Gobierno de Morelia para este periodo vacacional, el Colegio de Morelia abrió las inscripciones al curso "Verano de Campeon@s CM 2026", una propuesta que brinda a niñas y niños un espacio seguro para aprender, convivir y divertirse, al tiempo que ofrece tranquilidad a las familias morelianas.

Iván Fernando Barrales Alcántara, director general del Colegio de Morelia, invitó a las familias morelianas a inscribir a sus hijos, para que disfruten de divertidas actividades lúdicas, deportivas y recreativas.

“A lo largo del curso, las y los participantes desarrollarán destrezas físicas, comunicación, respeto por las reglas, pensamiento rápido y habilidades de lenguaje, combinando el movimiento con dinámicas lúdicas y de aprendizaje”, destacó Barrales Alcántara.

El curso ofrecerá 11 dinámicas: Academia de Superhéroes, Creciendo en Movimiento, Territorio del Explorador, Pequeños Bilingües, Espacio Gamer, Cómics, Mini Scouts, Electro Kids, Explora Lab, Sport Kids y Mini Chef. A través de estos talleres, las y los participantes fortalecerán habilidades motrices, creatividad, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, pensamiento científico y uso responsable de la tecnología.

Durante el programa, niñas y niños tendrán la oportunidad de desarrollar su autoestima, ampliar sus conocimientos mediante experiencias lúdicas y descubrir nuevas áreas de interés como la ciencia, la cocina, el idioma inglés, la electrónica y el deporte, en un ambiente diseñado para fomentar el aprendizaje a través del juego y la sana convivencia.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas. El curso tiene un costo de 1,500 pesos, que incluye playera y gafete; no contempla materiales ni alimentos. Asimismo, se ofrece servicio de estancia con horario extendido por un costo adicional de 50 pesos. Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 443 298 2560.