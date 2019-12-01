Colectivos animalistas se manifiestan en Poder Judicial de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 10 de diciembre 2025.- Colectivos de protección animal se manifestaron este miércoles frente a la sede del Poder Judicial de la Federación (PJF) en la entidad, luego de que un Tribunal Colegiado decidiera revisar la sentencia contra Benjamín “N”, acusado por el envenenamiento de los perros rescatistas Athos y Tango, afirmó Sonia Roldán, activista y defensora animalista.

La movilización comenzó pasadas las 10:00 horas sobre la avenida Fray Luis de León, donde las y los asistentes colocaron carteles con referencias al caso y exigieron justicia.

“Estamos cansados de esto. De autoridades que nos están traicionando. Es Athos, es Tango y hay muchísimos casos más en el estado. Están protegiendo a los agresores”.

Reconoció que la protesta se mantuvo en la zona peatonal sin obstruir el acceso al edificio ni el tránsito vehicular. Entre consignas dirigidas al órgano jurisdiccional, se exhibieron imágenes de los canes rescatistas, símbolo de la exigencia de justicia en el estado.

Afirmó que, de manera simultánea, en Ciudad de México se realizó otra concentración frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ahí, la abogada del caso, Mónica Huerta, entregó un documento dirigido a los ministros para visibilizar que la sentencia se encuentra en revisión, pese a que ya había sido notificada.

“La nueva resolución reduce la pena de 10 a 4 años de prisión y abre la posibilidad de conmutar la condena mediante el pago de 10 mil pesos. Esta decisión motivó la convocatoria de las organizaciones animalistas, que consideran la medida como un retroceso en la defensa de los derechos de los animales y en la sanción a los responsables de agresiones”.