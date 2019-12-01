Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó el Premio Michoacán al Producto de Origen al Cobre Martillado de Santa Clara del Cobre; enfatizó que la Indicación Geográfica y la Denominación de Origen son de suma importancia para la comercialización de estos productos a nivel mundial.

El mandatario estatal compartió que fue desde el 2004 cuando comenzó la preocupación de productos chinos que buscaban imitar productos como la guitarra de Paracho o el cobre martillado, con productos de muy mala calidad, que además no tienen la misma utilidad.

El cobre de Santa Clara ha dado a Michoacán una identidad poderosa, con esa artesanía que ha sido preservada familiarmente de generación en generación, destacó el presidente del comité de preservación de Santa Clara del Cobre, Siué Hernández Cervantes; recalcó que detrás de cada pieza de cobre martillado hay generaciones de esfuerzo, conocimiento, y tradición.

Asimismo, solicitó el apoyo del gobierno estatal y federal para librar barreras que disminuyen la actividad artesanal, como son los aranceles al cobre en Estados Unidos, así como el incremento en los costos de la materia prima por el desabasto del cobre, debido a su uso en productos tecnológicos, dijo.

Una figura de protección adquiere verdadero sentido cuando llega al mercado, distingue un producto, fortalece su posicionamiento y genera beneficios para quienes lo producen, subrayó Cástor Estrada Robles, director de la Casa de las Artesanías (Casart); agregó que este premio reconoce a quienes han entendido que el valor de un producto de origen se construye colectivamente.

En su intervención, el funcionario estatal subrayó que Michoacán cuenta con 3 Denominaciones de Origen, 8 Indicaciones Geográficas Protegidas, 10 Marcas de Certificación de productos artesanales y 18 Marcas Colectivas.