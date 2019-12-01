Cobran doble y sin agua: denuncia Barragán abuso contra miles de familias de Altozano, Santa María y Jesús del Monte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 10:48:43

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán denunció públicamente una grave injusticia que enfrentan miles de familias de Santa María, Altozano y Jesús del Monte, quienes están siendo afectadas por cobros indebidos tras la desincorporación de la Junta Local de Agua Potable de las Colonias del Sur de Santa María (APAS).

De acuerdo con testimonios ciudadanos, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) de Morelia está trasladando a los usuarios adeudos que originalmente correspondían a la Junta, además de cobrar por un servicio que no se está prestando.

“Estamos hablando de miles de familias que hoy enfrentan cobros injustos. No solo les quieren cargar deudas que no les corresponden, sino que además les cobran por un servicio que no reciben”, señaló el legislador.

Barragán evidenció que existen casos donde los cobros superan los 12 mil pesos, reflejando una situación insostenible para las y los ciudadanos, quienes además tienen que pagar pipas para poder abastecerse de agua.

El diputado reiteró su postura firme, si no te llega el agua, no la pagas, y exigió al OOAPAS revisar de inmediato estos cobros, cancelar adeudos indebidos y garantizar el acceso real al servicio.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades municipales para que atiendan con responsabilidad esta problemática y no trasladen a la ciudadanía las consecuencias de decisiones administrativas.