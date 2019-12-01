CCAOS se manifiesta en Morelia contra intervención en Venezuela; piden no relacionarlos con Morena

Morelia, Michoacán, a 10 de enero de 2026.- Integrantes de la Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán (COAOS) se manifestaron de nueva cuenta frente a Palacio de Gobierno de Morelia contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela.
Durante su discurso, uno de los representantes pidió que su protesta no fuera relacionada con ningún partido político, en específico con Morena.
"Por cierto, que estas movilizaciones no son convocadas por Morena. Habrá simpatizantes de Morena por aquí, habrá militantes de Morena, pero este es totalmente independiente. Se ha usado para denostarnos, pero estas movilizaciones han sido convocadas de manera completamente independiente. Tendremos la posición que tengamos, pero lo que nos articula y lo que está articulando un creciente movimiento nacional e internacional es la oposición a la injerencia imperialista", expresó en el micrófono uno de los integrantes de COAOS.
Señalar que el número de manifestantes no superaba los 25 ciudadanos de todas las edades, y como ha sido recurrente durante las últimas protestas frente a Palacio de Gobierno, se instalaron vallas de protección en el predio.