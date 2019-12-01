Coahuayana: Alcalde Suspende Clases y Solicita Refuerzo de Seguridad ante Violencia

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 14:41:55

Morelia, Michoacán, a 28 de septiembre de 2025.- Tras incidentes de violencia reportados en Coahuayana, Michoacán, las autoridades municipales determinaron suspender las actividades escolares para el día de mañana en todos los niveles académicos.

A través de las redes sociales, Andrés Aguilar Mendoza, presidente municipal de Coahuayana, informó a la población sobre la determinación, como una medida de seguridad para no poner en riesgo a los infantes, adolescentes y jóvenes.

"Los padres de familia deben mantener a sus hijos en casa y mantenerse atentos a los canales oficiales del municipio para posteriores comunicados. La reanudación de clases será informada oportunamente. Esta medida se adopta como precaución ante la situación actual, priorizando la seguridad de estudiantes, docentes y personal de todas las instituciones educativas del municipio", señala el mensaje de Facebook.

Previo a darse a conocer la suspensión de actividades, el edil emitió un comunicado oficial informando a la ciudadanía sobre las medidas de seguridad adoptadas y solicitando el apoyo de los gobiernos estatal y federal.

"Hacemos un respetuoso pero firme llamado al C. Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a la C. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para redoblar la presencia de fuerzas de seguridad en nuestro municipio, reforzar las acciones de prevención y combate a la inseguridad, y garantizar la tranquilidad de nuestras familias", apuntó el alcalde.

El Ayuntamiento exhortó a las familias a mantenerse en resguardo domiciliario y evitar desplazamientos.