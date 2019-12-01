CNTE estima 50% de escuelas en paro en Michoacán; Esperan aumento de movilizaciones

CNTE estima 50% de escuelas en paro en Michoacán; Esperan aumento de movilizaciones
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 17:00:26
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Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- En Michoacán, paralizaron actividades académicas alrededor del 50% de las instituciones de educación básica, señaló Jairo Mandujano Ortega, líder estatal de una de las fracciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XVIII.

En entrevista telefónica, el representante magisterial informó sobre los resultados del primer día del paro nacional de 72 horas convocado por el magisterio, y agregó que para este jueves se prevé que se sumen más escuelas de todo el estado.

"Yo creo que mañana va a incrementar el número de paro de labores. Más bien, hablando en números reales,  por lo menos un 10 por ciento, para no exagerar. Yo creo que es lo que se incrementaría por lo menos", apuntó.

En cuanto a la participación de docentes en la marcha desarrollada en la capital del país este jueves, comentó que acudieron poco más de dos mil maestros en representación de la delegación Michoacán.

En cuanto a las acciones a seguir, el líder sindical recordó las movilizaciones programadas, "mañana se regresan algunos compañeros para tomar las presidencias municipales y  el viernes se llevará a cabo una marcha que partirá del monumento a Lázaro Cárdenas y concluirá frente a Palacio de Gobierno.

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