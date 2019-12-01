CNTE azul y guinda van juntos al paro nacional; Llaman a la unidad

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2025.— Las corrientes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sección XXVII, dejan de lado colores y se unen para exigir el cumplimiento de demandas.

En rueda de prensa encabezada por Jairo Mandujano Ortega y Eva Hinojosa Tera, anunciaron que van juntos al paro nacional de 48 horas programado para los días 13 y 14 de noviembre, protesta que concluirá con una marcha que partirá de Casa Michoacán hacia el centro de Morelia.

Los dirigentes de la fracción de la CNTE conocidas como "azul y guinda" aprovecharon para convocar a la unidad del magisterio michoacano; prefirieron no dar nombres de sus liderazgos, como el caso de José Luis Castillo Ferrel, líder estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Poder de Bases.

"La convocatoria a este llamado de construcción de la unidad viene desde los compañeros de base que fueron voces que se sumaron en los congresos seccionales de base en este noveno congreso seccional de bases que pasó, donde la maestra Eva sale electa por parte de una de las fracciones del acento y yo de otra, pero el día de hoy la base nos está haciendo un llamado a la unidad. Nos unen las demandas que nosotros tenemos, se mencionan demandas federales, pero también en el estado tenemos algunas demandas que tienen que ver con la justicia laboral," expresó Jairo Mandujano Ortega, líder de una de las fracciones de la CNTE.

Según datos proporcionados por los representantes magisteriales, en el paro de 48 horas no habrá actividades académicas en alrededor de 8,000 planteles.

Las demandas centrales de la sección XXVII son la abrogación de la reforma educativa, contratación inmediata de los trabajadores eventuales, entre otros puntos.