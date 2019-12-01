Clausura PEPMADU relleno sanitario de Peñamiller, Querétaro

Peñamiller, Querétaro, 28 de octubre del 2025.- En cumplimiento a la inspección y vigilancia de los rellenos sanitarios en el estado, el personal de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (PEPMADU) realizó un recorrido en el predio utilizado para la disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU) del Municipio de Peñamiller, mismo que resultó en la clausura del sitio.

Durante la visita, los inspectores solicitaron a representantes del ejido denominado Las Enramadas, las autorizaciones ambientales que expide la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) para su debida operación, las cuales no fueron exhibidas.

Por lo anterior y ante un deficiente manejo de los residuos depositados en el predio, se procedió a imponer como medida la Clausura Total Temporal de las actividades de disposición de RSU para evitar situaciones de riesgo para la población.

Los inspeccionados tendrán cinco días para manifestar lo que a su derecho corresponda en respeto de su garantía de audiencia. Con estas acciones se reitera el compromiso de proteger el patrimonio natural y ambiental de los queretanos.