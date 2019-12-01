Clausura PEPMADU banco de tiro en El Marqués

El Marqués, Querétaro, 22 de agosto del 2025.- En atención a una denuncia, personal de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (PEPMADU) realizó una visita de inspección a un banco de tiro ubicado en la parcela número 10 del ejido San Pedro Zacatenco, municipio de El Marqués, resultando en la clausura del lugar.

Lo anterior, debido a que durante la diligencia los particulares no pudieron acreditar que contaban con la licencia correspondiente para su operación, misma que es expedida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU).  

Dichas acciones garantizan el derecho a un medio ambiente sano para los habitantes del estado. Los inspeccionados tendrán en uso de su derecho 10 días para cumplir con las medidas correctivas para que se puedan levantar las medidas de seguridad.

Con esta clausura, suman 20 hechas por la Procuraduría en el presente año, las cuales han sido en diversos rubros como impacto ambiental, ruido y activados de construcción inmobiliaria, bancos de tiro, asfaltadoras, rellenos sanitarios y recicladoras.

