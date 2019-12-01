Claudia Sheinbaum visitará Michoacán para temas de Bienestar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 10:12:46

Morelia, Michoacán, a 09 de enero del 2026.- Este domingo la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará el estado de Michoacán para revisar temas relacionados con los Programas para el Bienestar.

Este fin de semana la mandataria mexicana sostendrá una gira de trabajo por Guerrero y Michoacán a propósito de los programas sociales.

La agenda pública de Sheinbaum contempla llevar a cabo la “Mañanera del Pueblo” del día viernes en Acapulco Guerrero. Por la tarde la se llevará a cabo el primer evento de Bienestar en Coyuca de Benítez, Guerrero.

El sábado 10 de enero el evento se realizará en Petatlán, Guerrero a las 17:30 horas.

Finalmente la gira de trabajo continúa en Michoacán, con un evento en la ciudad de Lázaro Cárdenas a las 11:30 horas.

Al respecto de la primera visita del año de la mandataria mexicana a tierras michoacanas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que es una muestra del respaldo del gobierno federal a la entidad, pues sus visitas representan anuncios importantes para los michoacanos.