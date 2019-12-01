Claudia Sheinbaum le cumple a Michoacán con recursos y proyectos de inversión que generan empleos: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán, 29 de agosto de 2025.– La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano, expresó un reconocimiento profundo y sincero a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por los proyectos y recursos federales que han aterrizado en Michoacán, así como por aquellos que están previstos para consolidar el progreso del estado en los próximos años.

“Gracias, presidenta, porque su visión no sólo habla de grandeza, sino que hoy se traduce en bienestar real para nuestra gente”, externó.

La coordinadora del grupo parlamentario de Morena refirió que para el Puerto de Lázaro Cárdenas se contempla una inversión aproximada de 13 mil 228 millones de pesos para modernizar la conectividad logística entre comunidad de La Unión, perteneciente al estado de Guerrero, la ciudad michoacana de Lázaro Cárdenas y el municipio de Manzanillo, en Colima, pieza clave para robustecer el comercio internacional del Pacífico mexicano. Recordó que dicha obra incluye la construcción de un aeropuerto de carga con una inversión estimada de 2 mil 700 millones de pesos.

Aunado a esta gran inversión, la economista destacó que, en colaboración con el gobierno federal, en el estado se han destinado más de 23 mil 250 millones de pesos para la modernización de infraestructura vial, lo que abarca la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI y la construcción de otras vías estratégicas, generando miles de empleos directos.

Fabiola Alanís reconoció el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con Michoacán, ya que con 14 mil 774 millones de pesos, se modernizaron 231 kilómetros de red federal y la rehabilitación de tramos como Maravatío–Zitácuaro y Ecuandureo–La Piedad.

La legisladora de Morena recordó que el gobierno de Michoacán, con respaldo federal, ha inaugurado tramos como el Zirahuén–Ziracuaretiro, mientras se trabaja en el tramo Uruapan–Nueva Italia, cuya conclusión se proyecta para el año 2027.

En lo que respecta a la reindustrialización de Michoacán, la Doctora en Ciencias Sociales señaló que la inversión inicial de 1 000 millones de pesos para fortalecer el primer Polo de Desarrollo para el Bienestar de la región, tiene un enfoque en agroindustria, automotriz y logística, apoyado por energía limpia, servicios y conectividad estratégica.

La presidenta de la Jucopo afirmó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha permitido la ejecución de obras de infraestructura con recursos federales, y ha fortalecido la economía local, dinamizado el empleo y mejorado la calidad de vida en zonas urbanas y rurales, conectando al estado con el desarrollo nacional e internacional.

“Estos proyectos son fruto de trabajar de la mano, de gobernar con corazón y con visión. Michoacán está listo para avanzar, construir y prosperar con pasos firmes y rumbo definido", puntualizó.

Finalmente, Fabiola Alanís reafirmó su compromiso desde la 76 Legislatura de continuar impulsando la cooperación institucional que haga de Michoacán un referente de desarrollo, equidad y dignidad para su gente.