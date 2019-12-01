Claudia Anaya acusa a Morena de buscar privilegios en el aeropuerto 

Claudia Anaya acusa a Morena de buscar privilegios en el aeropuerto 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 23:00:10
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Ciudad de México, 21 de octubre de 2026.- La senadora del PRI, Claudia Anaya, acusó a legisladores de Morena de buscar beneficios especiales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), al solicitar acceso a un salón reservado para diplomáticos y altos funcionarios.

A través de sus redes sociales, Anaya señaló que los legisladores morenistas ahora buscan ingresar al Salón de Protocolo del aeropuerto, un espacio donde se ofrece atención especial a sus visitantes.

La senadora también compartió un oficio fechado el 5 de octubre y firmado por Daniel Sibaja, secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado, en el que se solicita al canciller Roberto Velasco permitir el acceso a ese espacio a legisladores que viajan para asistir a las sesiones.

Aunque Anaya forma parte de la Mesa Directiva del Senado, aseguró que no pidió ese beneficio y se deslindó de la solicitud.

“Yo no pedí nada, ellos mandan”, expresó la priista, quien criticó que sus compañeros legisladores busquen este tipo de beneficios.

La denuncia se suma a la polémica por los reclamos de la senadora morenista Malú Micher a Aeroméxico, luego de las restricciones para ingresar a las salas VIP de la aerolínea.

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