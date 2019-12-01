Clara Brugada despide 2025 en la Ciudad de México con mensaje de Año Nuevo: “2026 será un gran año”

Clara Brugada despide 2025 en la Ciudad de México con mensaje de Año Nuevo: “2026 será un gran año”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 19:50:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 31 de diciembre del 2025.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, envió un mensaje a la ciudadanía la noche del 31 de diciembre para despedir el año 2025 y dar la bienvenida al 2026, en el que destacó los avances de su administración y los retos enfrentados durante su gestión.

En un video difundido en redes sociales, la mandataria capitalina subrayó el compromiso de su gobierno con la atención directa a la población y recordó que su trayectoria está marcada por las luchas sociales y la defensa de los derechos ciudadanos.

"Vengo de una larga lucha por la democracia, por los derechos sociales, en defensa del territorio. Desde muy joven, por convicción, me fui a vivir a la colonia más pobre de la ciudad, en ese entonces, San Miguel Teotonco.

Desde entonces no he parado de trabajar por transformar vidas, sembrar justicia y hacer realidad la dignidad para quienes más lo necesitan", afirmó.

Brugada señaló que el 2025 representó desafíos importantes para la capital, pero aseguró que su administración los enfrentó escuchando a la población y ofreciendo soluciones.

Reiteró además que su compromiso con la transformación social continúa vigente: la jefa de Gobierno enfatizó que seguirá trabajando “hasta que no tenga fuerzas” para llevar bienestar a quienes más lo requieren.

Al cierre de su mensaje, la mandataria envió sus mejores deseos para el Año Nuevo y destacó la relevancia que tendrá 2026 para la Ciudad de México.

"Te deseo salud para caminar este año con mucha felicidad, con gran prosperidad para que vivas tranquilo. 2026 será un gran año. Recuerda que es el año del mundial, y que somos sede y somos una ciudad mundialista", expresó.

Brugada concluyó su mensaje asegurando que el gobierno capitalino seguirá “dándole la cara a la gente” y trabajando de manera cercana con las comunidades de la Ciudad de México.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Golpe coordinado en Michoacán: caen nueve presuntos criminales y aseguran arsenal en operativos simultáneos
Directora del DIF Tecámac sufre ataque armado en la víspera del Año Nuevo
Rescata la Semar tres náufragos en Chiapas; 2 de ellos son de nacionalidad extranjera
Migrante originario de San Luis Potosí, fallece ahogado en el Río Bravo
Más información de la categoria
Claudia Sheinbaum envía mensaje de Año Nuevo y desea “salud, bienestar y amor” para 2026
Directora del DIF Tecámac sufre ataque armado en la víspera del Año Nuevo
Será procesado periodista de Veracruz acusado de extremismo por cubrir la nota roja; le dictan prisión domiciliaria 
Avanza investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico; extraen caja negra y entregan cuerpos de fallecidos
Comentarios