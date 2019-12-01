Ciudadanía participa en la elaboración Programas de Manejo de dos Áreas Naturales Protegidas

Querétaro, Querétaro, a 6 de octubre de 2026.- Para la elaboración de los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) Cañada Bolaños y Cerro Colorado, ambas con categoría de Zona de Preservación Ecológica de los Centros de Población y subcategoría de Parque Intraurbano, el municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Medio Ambiente se realizaron talleres de participación ciudadana, afirmó Guadalupe Espinosa de los Reyes Ayala, titular de la Secretaría de Medio Ambiente.

Destacó que la participación ciudadana es fundamental para la elaboración de estos instrumentos de planeación ambiental.

“Estamos construyendo estos Programas de Manejo de la mano de la ciudadanía. En Cañada Bolaños y Cerro Colorado, las dos nuevas áreas naturales protegidas del municipio de Querétaro, hemos escuchado a quienes conocen, viven y tienen una relación directa con estos espacios, porque su participación es fundamental para definir las acciones que permitan conservarlos y protegerlos. Queremos que estas Áreas Naturales Protegidas sean patrimonio de las familias de hoy y de las próximas generaciones. Juntos estamos haciendo de Querétaro la Capital Verde”.

Como parte de este proceso, dijo, se realizaron dos talleres correspondientes al Área Natural Protegida Cerro Colorado y uno para Cañada Bolaños, con la participación de habitantes de distintas zonas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y representantes de dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Refirió que en el caso de Cerro Colorado, los encuentros contaron con la participación de habitantes de Hércules, así como de representantes de la Asociación Civil Salvador Medina, Netas Ciudadanas, Defensores del Cerro Colorado, el Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Desarrollo Urbano y la Secretaría de Gobierno, además de investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro.

“El taller correspondiente al Área Natural Protegida Cañada Bolaños reunió a ciudadanía y funcionarios públicos estatales y municipales, quienes participaron en las mesas de trabajo para aportar conocimientos, propuestas y observaciones relacionadas con las características y necesidades de este espacio natural”.

Recordó que el Cerro Colorado y Cañada Bolaños forman parte de los espacios naturales que contribuyen a la conservación de la biodiversidad y al equilibrio ambiental de la capital. La elaboración de sus Programas de Manejo permitirá establecer criterios, acciones y estrategias para su preservación, así como para el aprovechamiento responsable de sus valores ambientales y sociales.

“Estamos avanzando en la integración de los Programas de Manejo de ambas Áreas Naturales Protegidas, mediante un proceso que incorpora las aportaciones de quienes conocen, habitan y se relacionan con estos espacios”.