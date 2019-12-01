Ciudad Hidalgo premia a los mejores del Rally Epic Motorsports con participación nacional

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 18 de abril de 2026.- En representación personal de la presidenta Municipal, Jeovana Alcántar, la Regidora del Ayuntamiento, Erika Gabriela Fletes Gómez y el secretario del Ayuntamiento, Juan Pablo Herrera Maldonado, así como demás autoridades municipales y deportivas, llevaron a cabo la premiación correspondiente de los ganadores en el Rally Epic Motorsports “Cumbres de Hidalgo” que llevó a cabo el Ayuntamiento de Hidalgo a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Gestión Social, en coordinación con el Club de Automovilismo Morelia A.C. (CAMAC), y la colaboración con Epic Motorsports México, el aval de la Comisión de Rallies México, así como de la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo.

En el evento que se llevó a cabo Frente al Palacio Municipal, la Regidora, Erika Gabriela Fletes Gómez, reconoció el trabajo del comité organizador que además de promover el automovilismo también difunden el turismo, dándole oportunidad a los participantes, disfrutar de las bellezas naturales de nuestro municipio, como de la carretera nacional 15 Mil Cumbres, el Corredor Turístico de las Tres Presas como Pucuato, Sabaneta y Mata de Pinos, así como el centro histórico de Ciudad Hidalgo.

Fueron cerca de 25 automóviles con sus tripulantes de Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, entre otros lugares del estado y de la región oriente, quienes participaron en este Rally en la modalidad de regularidad con carretera abierta, donde el reto no es ir más rápido que los demás, sino ser más preciso en seguir promedios de velocidad, donde se involucra la inteligencia y el cálculo de los pilotos en la aceleración y navegación del copiloto dando las indicaciones necesarias para lograr los tiempos, siempre respetando los límites de velocidad.

Agregó que es interés de la alcaldesa, Jeovana Alcántar, involucrarse en actividades que tengan que ver con el fomento del desarrollo económico, cultura, deporte y el turismo, para lograr el desarrollo de nuestro municipio.

Carlos Ruano Sánchez, director de la Carrera Rally Epic Motorsports “Cumbres de Hidalgo”, dio a conocer los ganadores en las categorías Expertos, Primer Lugar: Leo Ortíz y Leobardo Ortíz, Segundo lugar: German Revuelta y Cheman Revuelta y Tercer Lugar: Jesús Oviedo y Oscar Trujillo; Categoría Máster, Primer Lugar: Lalo Naranjo y Yeyé Naranjo, Segundo Lugar: Mauricio Celada y Leonardo García, Tercer lugar: Jesús Ramírez y Ada Cerrato y en la categoría Novatos Primer Lugar: Juan Pablo Pérez y Noe Contreras, Segundo Lugar: Romario Correa y Eduardo López, Tercer Lugar: Favio Torres y Yessica Moreno.