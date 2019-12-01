Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 07:39:27

Ciudad de México. A 26 de noviembre 2026.- China pidió a México actuar con prudencia ante las diferencias comerciales entre ambos países y evitar aumentos unilaterales de aranceles.

El portavoz del Ministerio de Comercio chino, He Yadong, señaló que las diferencias económicas deben resolverse mediante el diálogo y las consultas. También pidió evitar la intervención de terceros países, en una referencia indirecta a Estados Unidos.

Tras una reunión entre de ambos gobiernos en Pekín, se acordó crear un grupo de trabajo para fortalecer las relaciones comerciales.

Por su parte, Marcelo Ebrard solicitó acelerar los permisos necesarios para exportar productos agroalimentarios mexicanos a China.

México aprobó en diciembre de 2025 aranceles de hasta 50% para alrededor de mil 400 productos de países con los que no tiene tratados de libre comercio, entre ellos China.

El funcionario estimó que las exportaciones chinas a México superarán este año los 130 mil millones de dólares, mientras que las ventas mexicanas al país asiático rondan los 10 mil millones.