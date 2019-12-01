Certificación de carnitas de Michoacán, oportunidad para productores: Sedeco

Morelia, Michoacán, 27 de agosto de 2025.- Con el registro oficial de la marca de certificación a las carnitas de Michoacán, inicia la etapa para que productores, restauranteros y establecimientos interesados puedan obtener la autorización de uso y así convertirse en portadores del distintivo que avala la calidad, autenticidad y tradición de este platillo emblemático, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández.

El titular de la dependencia estatal, explicó que quienes obtengan la certificación no sólo podrán garantizar a sus clientes el consumo de un producto auténtico, sino también diferenciarse en el mercado, acceder a esquemas de promoción comercial impulsados por el Gobierno de Michoacán y contar con respaldo jurídico frente a usos indebidos.

Entre los beneficios que obtendrán los negocios autorizados destacan la confianza del consumidor al adquirir un producto con sello oficial, el acceso a promoción nacional e internacional a través de ferias, campañas comerciales y plataformas digitales, la protección legal frente a imitaciones o prácticas que dañen la reputación de las carnitas michoacanas y el fortalecimiento económico local, al posicionar a los negocios como parte de una red certificada de calidad.

“La certificación representa una herramienta de competitividad para quienes hacen de las carnitas su modo de vida; se trata de sumar valor a su trabajo y proyectarlo al mundo con orgullo michoacano”, subrayó Méndez Fernández.

Los interesados en certificarse deberán cumplir con las Reglas de Uso establecidas, que incluyen el respeto a la receta tradicional y la calidad de los insumos, para mantener el prestigio de este platillo, incluido dentro del reconocimiento de la UNESCO a la gastronomía mexicana, y recientemente calificado por Taste Atlas como el mejor preparado con carne de cerdo a nivel mundial.

Para mayor información, los productores pueden comunicarse al teléfono 443 113 4500 extensión 10608 o acudir a las oficinas de la Sedeco, ubicadas en avenida Lázaro Cárdenas 1700, colonia Chapultepec sur, en Morelia.