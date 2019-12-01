Cerrará programa de bacheo en la Sierra Gorda de Querétaro: Sonia Carrillo

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 20:53:16

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 20 de noviembre de 2025.- La Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) del estado de Querétaro cerrará el programa de bacheo 2025 con la rehabilitación de dos importantes vialidades: las carreteras estatales 100 y 200, así lo confirmó la titular de la dependencia, Sonia Carrillo Rosillo.

Explicó que ambos proyectos se encuentran actualmente en proceso de licitación y, por su magnitud, serán ejecutados como obras mayores.

“Traemos ya para terminar dos grandes obras, porque son de buena envergadura: la carretera 100, que se va a intervenir en un tramo importante, y la 200”, dijo.

Destacó que las obras concluirán antes de finalizar el año, dado que se trata de trabajos de reasfaltado, lo que permite una ejecución más ágil.

Puntualizó que el presupuesto destinado a estas acciones forma parte de los 500 millones de pesos asignados al programa de bacheo, también reconoció que en la zona serrana también se llevaron a cabo labores de rehabilitación, particularmente en tramos de la carretera federal, con énfasis en la zona de Pinal de Amoles.