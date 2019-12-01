Centros de Tratamiento de Residuos benefician a más de 1 millón de habitantes: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán, 29 de octubre de 2026.- El cuidado del medio ambiente ha sido una prioridad para la actual administración estatal; prueba de ello es que, en los últimos cinco años, se ha consolidado infraestructura clave para mitigar el impacto ambiental derivado de los residuos sólidos, detalló el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez.

Asimismo, resaltó que con la construcción de un total de cinco Centros Intermunicipales de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos (CITIRS) y tres Centros de Transferencia, se contribuye de manera directa a la preservación del entorno en beneficio de más de un millón de michoacanas y michoacanos.

El titular de la SCOP señaló que se destinaron poco más de 122 millones de pesos, a través del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum), para concretar estas acciones en beneficio de más de 25 municipios.

Zarazúa Sánchez indicó que el nuevo CITIRS de Uruapan, no solo beneficia a la “Perla del Cupatitzio”, sino también a los municipios cercanos como Tingambato, Tancítaro, Nuevo Parangaricutiro, Paracho y Taretan, con infraestructura a lo largo de dos hectáreas, celda de disposición final, red de recolección, fosa de lixiviados de 625 metros cuadrados con geomembrana y 10 pozos de verteo.

El CITIRS ubicado en Hidalgo, beneficia a tanto a dicho municipio como a Contepec, Tuxpan, Ocampo, Senguio, Irimbo, Angangueo y Áporo, con la operación de una celda de disposición final de 21 mil metros cuadrados y la fosa de lixiviados de 625 metros cuadrados.

Por su parte, la infraestructura ubicada en Sahuayo cuenta con una celda de disposición final de 20 mil metros cuadrados y una fosa de lixiviados de 920 metros cuadrados, para beneficio de este municipio, así como de Jiquilpan, Venustiano Carranza, Villamar, Marcos Castellanos y Cojumatlán de Régules.

El funcionario estatal detalló que en la comunidad indígena de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, se construyó un Centro de Transferencia para el Manejo Integral de los Residuos, el cual cuenta con una rampa de acceso de 129 metros cuadrados, tolva de vaciado y un separador de residuos sólidos. Asimismo, indicó que las comunidades indígenas con autogobierno de Comachuén y Sevina, en esta misma demarcación, al igual que Angahuan, en Uruapan, ya disponen de sus propios centros de transferencia.

Por otro lado, en Ario de Rosales se construyó una celda de disposición final, red y fosa de lixiviados, cerco perimetral, planta de selección con banda horizontal, báscula y vialidad de acceso, infraestructura que también beneficia a Nuevo Urecho. Asimismo, en la costa michoacana se habilitó un centro de 20 mil 960 metros cuadrados para Coahuayana y Aquila, equipado con nave de separación, celda sanitaria, planta de selección, transformador y cerco perimetral.