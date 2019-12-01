Celebra SEDIF posada navideña en Cadereyta de Montes, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 13:24:14

Cadereyta de Montes, Querétaro, 16 de diciembre del 2025.- Con el objetivo de convivir en familia y compartir el espíritu navideño, el procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal DIF, Manuel Hernandez Rodríguez, encabezó la novena posada decembrina que se celebró en la comunidad de Chavarrías, ubicada en el municipio de Cadereyta de Montes.

Hasta el momento estas festividades han recorrido los municipios de Arroyo Seco, Tolimán, Ezequiel Montes, Amealco, Colón, San Joaquín, Peñamiller y San Juan del Río.

Con la finalidad de brindar un rato de alegría y esparcimiento para los asistentes, principalmente población infantil a quienes se les entregaron juguetes.