Celebra Reyes Galindo avances en servicios de salud en La Huacana

La Huacana, Michoacán, 15 de febrero de 2026.- A 17 años de vida del del Hospital De La Huacana, este municipio se fortalece en los servicios de salud que brinda tanto a las familias locales, como de los poblados aledaños, en ese contexto el diputado por el Distrito 22 de Múgica, Reyes Galindo Pedraza, celebró los avances significativos que se han dado para el bienestar de todas y todos.

"Que nadie descanse hasta que haya abasto de medicamento suficiente y lleguen más médicos especialistas a toda nuestra región. Si logramos avanzar en eso, que estoy seguro lo vamos a hacer, entonces estaremos cumpliéndole de verdad a la gente", expresó el diputado por el Partido del Trabajo.

En ese contexto, el legislador destacó el gran trabajo que han realizado el personal médico y administrativo de este centro de salud, para que el servicio vaya en mejoría, con más especialistas, medicinas e instrumental médico.

Reyes Galindo, afirmó que desde el Congreso de Michoacán, seguirá buscando que en la Tierra Caliente se cubran las necesidades básicas, como en este caso la salud, así como todas las demandas más sentidas de las familias, por ello reiteró su compromiso de velar siempre por su pueblo y por los que más lo necesitan.

"Hoy rendimos un homenaje a las mujeres y hombres que con su servicio y profesionalismo han garantizado generosamente el acceso a los servicios de salud de todas las familias huacanenses, pues servir es un privilegio, y servir en LaHuacana es un honor que nos obliga a darlo todo" concluyó el congresista local.