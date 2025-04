Celebra Nalleli Pedraza aprobación de la iniciativa de GobernadorA por parte del Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 11 de abril de 2025.- Tras meses de haber presentado la iniciativa para garantizar la alternancia de género en los partidos políticos e incluir el término de GobernadorA en la Constitución del Estado de Michoacán, la Diputada, Nalleli Pedraza Huerta celebró la aprobación de este hecho histórico que marca el inicio de una verdadera igualdad en materia política.

Pedraza Huerta, mencionó que este hecho representará un cambio en la Constitución del Estado de Michoacán, al incluir el término GobernadorA y no solo Gobernador, ya que afirmó “lo que no se nombra no existe”.

Nalleli Pedraza, recordó que, a 200 años de su integración, Michoacán no ha visto más que gobernadores, nunca una sola mujer, pese a que señaló existen muchas mujeres capaces de asumir este cargo.

La Diputada morenista, recalcó que la aprobación de este dictamen es un avance de celebrarse, y un paso importante que representa un logro para las mujeres y la sociedad en general.

Es de destacar que este dictamen representa el inicio para impulsar un cambio más a la Constitución de Michoacán, para que los partidos políticos se vean obligados a hacer valer la Ley de Igualdad Sustantiva y garantizar la alternancia de género en sus candidaturas, es decir impulsar en igualdad tanto a mujeres como hombres en los diversos puestos de elección popular.