Celebra Marco Del Prete 20 años de Términal Logistics en Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 8 de agosto de 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la celebración del 20 aniversario de Términal Logistics, empresa que administra la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) y ofrece servicios profesionales de operación, administración y comercialización de recintos fiscalizados, terminales de carga aérea, marítima, terrestre y ferroviaria.

Además, el funcionario estatal comentó que Términal Logistics es el primer almacén fiscalizado en México que no pertenece a una línea aérea y que obtiene el reconocimiento como Operador de Carga Segura, en cumplimiento a lo establecido por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

“Se dice bien fácil 20 años y somos testigos de lo que representa Términal Logistics y los empleos directos e indirectos que esta empresa que es ejemplo a nivel nacional aporta al estado y, además, es la responsable de mover lo que se hace en el estado y hemos triplicado el volumen de carga desde que inició el aeropuerto”, concluyó.

Finalmente, en su mensaje, el director general de Términal Logistics, Luis Felipe Rivas Villanueva, informó que desde la terminal de carga instalada en el AIQ se mueven más de 75 mil toneladas al año, lo que representa el crecimiento de la empresa durante los 20 años que llevan laborando.

En el evento se contó con la participación del titular de la Aduana de Querétaro, Luis Alfonso Galindo Vázquez; el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales del Bajío, José López del Castillo; el director general del AIQ, Jorge Gutiérrez de Velasco Rodríguez; así como la presidenta del Consejo de Administración de Valverde Internacional y presidenta del Club de Industriales de Querétaro, Verónica Valverde Montero.