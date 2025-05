Celebra Hugo Rangel avance histórico en materia de derechos de la comunicad LGBTIQ+ 

Morelia, Michoacán, a 29 de mayo del 2025.- “Así se consiguen los logros, con parlamento abierto y participación ciudadana”, señaló el diputado Hugo Rangel al celebrar la reciente reforma al artículo 1º de la Constitución de Michoacán, que sustituye el término “preferencias sexuales” por una redacción precisa: “orientación sexual, identidad y expresión de género”.

Esta modificación, impulsada en conjunto con el activista Gerardo Andrés Herrera Pérez y distintos colectivos LGBTIQ+, representa un avance histórico en materia de derechos humanos.

“La orientación sexual no es una preferencia: es una dimensión inherente a la dignidad humana, y el Estado tiene la obligación de reconocerla y protegerla”, afirmó. Con esta reforma, Michoacán se alinea con estándares internacionales y se suma al grupo de entidades que han dado pasos firmes hacia la inclusión constitucional de la diversidad sexual y de género.

El legislador del Partido del Trabajo reconoció que este logro no habría sido posible sin la lucha organizada de la comunidad LGBTIQ+. “Esta victoria es fruto de años de resistencia, de activismo incansable, de voces que no se han dejado silenciar. Es un triunfo colectivo que nos llena de orgullo y compromiso”, expresó. A su vez, enfatizó que los cambios constitucionales no sólo se traducen en normas, sino que cimientan nuevas realidades sociales e institucionales.

La reforma al artículo 1º es, en este sentido, un parteaguas cultural. Representa un acto de justicia simbólica que rompe con lenguajes discriminatorios y construye nuevas formas de concebir la inclusión en el marco legal. “Modificar un principio constitucional es transformar el discurso público y contribuir a la revolución de las conciencias. Es colocar la dignidad en el centro”, sentenció Hugo Rangel.