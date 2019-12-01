Celebra Felifer Macías decreto de gobernador de Querétaro para prohibir eventos con música que promueva la apología del delito

Querétaro, Querétaro, a 18 de agosto de 2025.- Esta semana, el municipio de Querétaro dictaminará y aprobará en comisiones una iniciativa para prohibir la realización de conciertos, shows o espectáculos de este tipo en el municipio de Querétaro que hagan apología del delito, confirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

“Sí, todo el respaldo y celebración por la iniciativa que ha presentado el gobernador por este decreto y nos sumamos con toda contundencia para prohibir que, en cualquier espectáculo, concierto, show, se promueva el delito se promueva la violencia, se enaltezca la cultura de la criminalidad, eso aquí en Querétaro no entra, lo mandamos con un mensaje muy contundente, encabezados por el gobernador, aquí no va a entrar la cultura de enaltecer ni la violencia ni el crimen ni el delito y además de celebrarla”.

Esto, luego de que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, decretó que en el Querétaro no se permitirá que, en eventos públicos, plazas, auditorios, estadios, centros de espectáculos, ferias y cualquier otro lugar de acceso público, se interprete o se reproduzca música que glorifique la violencia, que haga apología del delito o que promueva la cultura del crimen. “En Querétaro prevenimos y alertamos, defendemos la paz y el bien común”.

Macías Olvera indicó que el próximo viernes se realizará una sesión de trabajo en las respectivas comisiones del Ayuntamiento de Querétaro, donde se podrá dictaminar la iniciativa que había presentado el regidor del PAN, Bruno Cassalini sobre la prohibición a este tipo de eventos y espectáculos.

“Esta misma semana he dado instrucciones para que en sesión de comisiones del Ayuntamiento de Querétaro se pueda dictaminar ya una iniciativa que veníamos trabajando ya en meses anteriores para que esta misma semana con la aprobación de los regidores en comisiones se pueda aprobar y en próxima sesión de ayuntamiento de la próxima semana, es decir, de este martes en ocho, se pueda dar la aprobación en el pleno de esta reforma reglamentaria que prohíbe por completo cualquier realización de concierto, show o espectáculo que promueva la violencia, que promueva el crimen, que enaltezca la delincuencia, mandamos un mensaje muy contundente y nos sumamos en el municipio de Querétaro a esta iniciativa del gobernador”.

Adelantó que se sancionará a los establecimientos, bares, cantinas, restaurantes que pongan esta música, ya que desde el año pasado se han cancelado este tipo de conciertos, por lo menos en la capital queretana.

“Hemos tenido cancelaciones, pero incluso en la investigación que hacemos permanente en medios de comunicación, redes sociales, llegamos a identificar eventos clandestinos que no tenían permisos con algunos artistas que son que promueven este tipo de materiales y de hecho muchos de ellos incluso nosotros nos anticipábamos, se preveía el evento y se constataba que no tenía ni permisos para realizarlos y se procedía también para incluso cerrar estos inmuebles, estamos constantemente monitoreando”.